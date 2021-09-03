Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона выросла до 777 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона увеличилась на 57 млрд рублей, она составит 777 млрд рублей. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на сессии Восточного экономического форума.

"Черный лебедь" - это изменение стоимости металлопроката, стоимости строительных материалов. За последние полгода мы видим рост порядка 30-40%. Это повлияет на стоимость проекта. На сегодняшний момент мы вынесли эти документы, советом директоров утвердили стоимость была 720 млрд рублей, сейчас будет 777 млрд рублей", - сказал он.

"Мы будем, соответственно, сейчас как инвестпроект рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - подчеркнул Белозеров.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн т. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн т в год до 2024 года.