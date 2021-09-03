Sollers планирует вдвое увеличить экспорт двигателей с 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Автопроизводитель Sollers планирует вдвое увеличить экспорт двигателей с завода Mazda Sollers во Владивостоке с 2022 года. Об этом в рамках бизнес-диалога Россия - Япония на ВЭФ-2021 сообщил глава Sollers Вадим Швецов.

"Мы открыли новое производство по механообработке деталей и двигателей и начали новый этап уже локализованного мотора, который, как не раз уже говорилось, выпускается только на экспортный рынок. Я готов заявить, что 40 тыс. моторов было произведено и поставлено на экспортные рынки Японии и Австралии. И мы приняли решение, что мы будем вдвое увеличивать производство моторов на экспорт буквально со следующего года", - сказал Швецов.

Накануне президент России Владимир Путин дал старт запуску работы нового цеха механической обработки деталей на заводе двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. Инвестиции в него превысили 4 млрд рублей, максимальная годовая мощность линии составит до 50 тыс. головок блока цилиндров для двигателей Mazda SkyActiv-G.

Автозавод Mazda Sollers открыт во Владивостоке в 2012 году. Это совместное предприятие отечественной группы Sollers и японской MazdaMotor Corporation. На предприятии организована сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Также в 2020 году на предприятии реализован инвестпроект по созданию и модернизации мощностей производства двигателей Mazdaсемейства SkyActiv-G.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.