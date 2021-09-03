Стратегия АСИ будет включать разработку единого окна для молодого предпринимателя

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Стратегия АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) на ближайшие три года предусмотрит разработку единого окна для молодого предпринимателя. Об этом в пятницу сообщил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно в рамках Восточного экономического форума.

"Молодой человек, условно, 17 лет, решил стать предпринимателем. Куда он пойдет? У меня нет на это ответа. Он может пойти в миллиард разных организаций - начиная от частных и заканчивая тем же самым "Моим бизнесом". Вот это самая большая проблема, которую видит агентство. <...> Нам до 2024 года нужно сделать фактически две вещи - первая, это разработать стандарт, предложить коллегам из Министерства экономического развития, стандарт меры поддержки, и второе - единое окно для молодого предпринимателя", - сказал он на сессии "Массовое вовлечение молодежи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития".

По мнению Вайно, для вовлечения той части молодежи, которая теоретически может стать предпринимателями, "нужны понятные инструменты поддержки, нужно объяснять, что это такое и нужно делать это через одно окно".

В августе генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что рейтинг качества жизни и стратегия Агентства стратегических инициатив до 2024 года представят в сентябре.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.