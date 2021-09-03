"Зелеными проектами" России интересуются азиатские инвесторы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские проекты "зеленого" финансирования могут представлять интерес для инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявила в пятницу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке руководитель отдела экологических и устойчивых финансов Гонконгской фондовой биржи Грейс Хуэй.

"Думаю, что "зеленые проекты" Российской Федерации могут быть интересны нашим инвесторам", - сказала она, выступая по видеосвязи на панельной дискуссии. По ее словам, азиатские деловые круги "с очень большим позитивом" относятся к тем компаниям, которые переходят к "зеленым" экономикам, к устойчивому развитию.

"Они понимают, что такие перемены не могут происходить быстро, поэтому та работа, которая сегодня проводится на этом направлении в России, уверена, встретит очень большое одобрение со стороны наших инвесторов. Поэтому мы приветствуем, в частности, и усилия Газпромбанка в этой сфере", - сказала представитель одной из крупнейших в Азии бирж.

По ее словам, на этой торговой площадке представлено немалое количество ценных бумаг компаний, которые работают в традиционных отраслях, но показывают намерение переходить к "более устойчивым и зеленым практикам".

"Мы с удовольствием торгуем такими акциями на бирже, приветствуем их размещение. Инвесторы тепло встречают такие финансовые продукты", - резюмировала Грейс Хуэй.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.