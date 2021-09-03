Ростуризм планирует запустить на Дальнем Востоке программу аналогичную Work&Travel

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ростуризм планирует запустить программу туристического обмена для молодежи на Дальнем Востоке по аналогии с американской Work&Travel. Об этом сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова на сессии "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов".

"Привлекать молодежь на Дальний Восток для работы сложно. Одна из инициатив, которую мы планируем разработать - внедрить программу Work&Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток - поработать с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по Дальнему Востоку, потому что для многих это место, которое хотелось бы раз в жизни посетить. Это некий собирательный образ всех объектов притяжения, наших уникальных точек, большая часть которых находится на Дальнем Востоке. Потом, возможно, влюбиться в этот регион и остаться здесь", - сказала она.

Лысенкова уточнила, что программа находится в стадии разработки, запланирована на 2022 год. Для программы рассматриваются и другие регионы. Ее планируется включить в национальный проект по туризму.

В конце апреля запуск программы анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова. Глава ведомства отмечала, что программа, по которой молодой специалист по контракту сможет совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счет работодателя, заработает в 2022 году.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.