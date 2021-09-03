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Кабмин выделит 3,6 млрд рублей на финансирование геологоразведки на три года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит с 2022 года на финансирование геологоразведки (ГРР) 31,6 млрд рублей на три года. Об этом заявил журналистам глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы сделали доклад председателю правительства, нас поддержали. 31,6 млрд рублей будет выделено на три года", - сказал он.

По словам Козлова, половина этих средств будет направлена непосредственно на геологоразведку, остальные - на поддержку холдинга "Росгеология" для обновления основных фондов.

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Россия
Восточный экономический форум
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