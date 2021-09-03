"Газпром нефть" увеличит поставки нефти с Чаяндинского месторождения до 1,7 млн т

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Завершение разработки нефтяных оторочек (нефтяная часть газонефтяной или газоконденсатно-нефтяной залежи) и окончание развития инфраструктуры ресурсной базы магистрального трубопровода "Сила Сибири" - Чаяндинского месторождения - позволит "Газпром нефти" нарастить сдачу нефти в нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" до 1,7 млн т ежегодно. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума журналистам сообщил глава компании Александр Дюков.

"Дополнительное увеличение мощности инфраструктуры позволит уже в 2021 году нарастить объемы добычи на Чаянде и объемы сдачи нефти в ВСТО. Завершение строительства инфраструктуры промысла позволит компании сдавать в ВСТО до 1,7 млн т нефти ежегодно", - сказал он.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей. С его развитием формируются необходимые условия для газоснабжения и газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.