"Газпром нефть" отказывается от долларов при взаиморасчетах с Китаем за заправку самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" начнет с сентября переводить взаиморасчеты за заправку самолетов, летящих в или из Китая, из долларов в рубли или юани, в зависимости от местонахождения воздушного судна. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава компании Александр Дюков.

"С сентября начинаем, до конца года можем перевести фактически все расчеты по авиатопливу в Китае в юани", - отметил Дюков. Он добавил, что взаиморасчеты за заправку китайских авиакомпаний в российских аэропортах планируется перевести в рубли.

Соответствующие договоренности достигнуты с партнером "Газпром нефти" - национальным авиатопливным оператором Китая.

Для российско-китайского авиатопливного бизнеса это первый случай перевода платежей на национальные валюты. По словам Дюкова, тестовые взаиморасчеты в национальных валютах показали дополнительный экономический эффект.

В целом, "Газпром нефть" совместно с китайским партнером планирует в период до 2025 года удвоить объем совокупных заправок воздушных судов в аэропортах России и Китая - до 250 тыс. тонн, добавил Дюков. Сегодня "Газпром нефть" представлена в 34 аэропортах Китая. Объем авиазаправок "Газпром нефти" в этой стране за I полугодие 2021 года вырос до 56,5 тыс. тонн, что на 12 % превышает объемы за аналогичный период 2020 года и на 29 % превышает показатели "доковидного" 2019 года.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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