Дегтярев заявил, что Хабаровск станет миллионником в 2034 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Население Хабаровска увеличится до 1 млн человек в 2034 году. Добиться этого возможно в том числе за счет запуска новых проектов и ввода жилья, сообщил журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевым административным центром население агломерации может превысить 1 млн человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее также отметил, что видит возможность превращения Владивостока в город-миллионник. Он заявил, что лучше, чтобы это произошло за счет прироста населения. Дегтярев накануне заявил, что Хабаровск станет миллионником раньше, чем Владивосток. Сейчас городов с таким количеством населения на Дальнем Востоке нет.

"Миллионником нельзя стать искусственно, ни один город не может без экономики, без новых производств, без развития сферы услуг, новых проектов развиваться. По тем проектам, которые мы видим, мы видим занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике - и в сфере услуг и на новых производствах. Второе - это где люди будут жить, для этого нужна земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, и планы эти уже утверждены, мы будем вводить 1 млн кв. м в год уже в 2024 году, а это от 30 до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим миллион кв. м - это условно 50 тыс., умножаем на пять лет - это 250 тыс. - это 2029 год, еще на пять - это 500 тыс.", - сказал Дегтярев.

Сейчас в Хабаровске проживает 610 тыс. человек. Глава региона отметил важность развития строительной отрасли. Край будет реализовывать проект Дальневосточного кластера строительных материалов в Хабаровске. "Логистически Хабаровск и край расположены очень удобно. Это подтверждено, кстати, и "Почтой России", которая недавно открыла самый большой за Уралом логистический терминал именно в Хабаровске", - сказал Дегтярев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.