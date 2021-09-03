"Биннофарм групп" может первой из активов "Системы" провести IPO в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Биннофарм групп" может стать первой компанией из портфеля АФК "Системы", которая проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в следующем году, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков.

"Наверное, "Биннофарм", потому что готовы сразу несколько, будем смотреть по конъюнктуре рынка", - сказал он, отвечая на вопрос, какой актив у компании наиболее перспективный для проведения IPO в следующем году.

Евтушенков также уточнил, что до конца 2021 года "Система" не планирует IPO портфельных компаний.

АФК "Система" - одна из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. Специализируется на таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, высокие технологии, радио- и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, сельское хозяйство, туризм и медицинские услуги. В портфель АФК в различных долях входят сотовый оператор МТС, МТС Банк, энергетическая компания БЭСК, холдинг РТИ, различные отели, в том числе работающие под брендами Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express, отель "Космос" в Москве и др., лесопромышленный холдинг Segezha Group, фармацевтический комплекс "Биннофарм", агрохолдинг "Степь" и т. д.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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