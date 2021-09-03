Стоимость электроники продолжит расти в России на фоне удорожания комплектующих

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Электроника в России продолжит расти в стоимости из-за удорожания комплектующих на фоне пандемии. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев в кулуарах ВЭФ-2021.

"Роста цен ожидаю. Сложно сказать насколько, потому что есть очень сильные факторы инфляционные мировые. Сильно подорожали комплектующие, потому что мировая экономика насовсем быстро реагирует на изменение потребительского спроса. Вопрос связан с тем, как быстро мировая экономика перестроится под изменение мира. Если перестроится быстро, то, наверное, критического роста не будет. Инфляция фиксируется по всему миру. Я ожидаю, что инфляция в России по итогам года может приблизиться к 10%. Часть инфляции будет в нашем секторе", - считает он.

При этом глава DNS отметил, что в текущей цене некоторых товаров инфляционные ожидания уже учли. Индустрия испытывает дефицит полупроводников и процессоров, что сильно сказалось на стоимости ноутбуков и ПК. По его словам, увеличивающиеся логистические издержки не оказывают существенного влияния на рост цен в электронике, тогда как колебания курса рубля относительно доллара "точно будут рано ли поздно отражены в цене товара".

"Логистические проблемы есть, но у нас техника достаточно дорогостоящая, и влияние фрахта - да, он добавляет свои несколько копеек, - но, например, курсовые разницы влияют на нас больше, чем стоимость фрахта. Стоимость фрахта влияет в первую очередь на дешевые и габаритные товары. Стоимостью фрахта в смартфонах можно пренебречь. В части техники это критично. Но большинство холодильников производятся в России, большие телевизоры - LG, Samsung - тоже производятся в России. По крайней мере собираются, стоимость фрахта на конечный продукт уменьшатся. Большие заводы по производству стиральных машин тоже давно построены в России. Для нашей отрасли это не самый главный фактор. Сбои в логистике, что иногда нельзя вовремя привезти, порой сказываются больше. Но это рабочие моменты. Я бы не сказал, что это критично", - пояснил он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.