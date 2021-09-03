В ДФО планируют создать фонд поддержки и развития научно-технического потенциала региона

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Фонд технологических инвестиций "Восход" создадут для поддержки и развития научно-технического потенциала Дальнего Востока, поддержки команд технологических проектов, направленных на решение отраслевых проблем региона. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме в пятницу.

Фонд планируется сформировать до конца 2021 года сроком на десять лет, объем инвестиций в фонд в течение пяти лет составит порядка 10 млрд рублей. Подписи под документом поставили министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и генеральный директор ООО "Холдинговая компания Интеррос" Сергей Батехин.

"Мы докладывали вчера Владимиру Владимировичу Путину о том, что у нас по всем направлениям на Дальнем Востоке идет развитие. Темпы роста инвестиций существенно превышают среднероссийский уровень, - сказал на церемонии подписания соглашения зампредседателя правительства России - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. - Развитие высоких технологий - та задача, которую нам еще предстоит с вами решить, и создание венчурного фонда с частным капиталом для нас имеет принципиальное значение. Мы вместе с компанией "Интеррос" обязаны разработать прозрачный эффективный механизм предоставления поддержки высокотехнологичным проектам, обязаны разработать модельную ситуацию, которая будет работать и в дальнейшем привлекать инвестиции и развивать их".

Он считает, что проект поможет развитию высоких технологий и экономике России.

В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.