Хабаровский край и КНР готовят проектную документацию для перехода на Большом Уссурийском

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края вместе с представителями Китая начали готовить проектную документацию для открытия грузопассажирского перехода на острове Большой Уссурийский. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев, представляя потенциал края в павильоне на "Улице Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

"Остров Большой Уссурийский - остров, по которому проходит государственная граница между Россией и Китаем, но нет ни пассажирского, ни грузового перехода к нашим соседям. Мы номинировали этот проект президенту, Владимир Владимирович нас поддержал. Сейчас мы с правительством России и с нашими коллегами из Китайской Народной Республики готовим документы и проектную документацию под строительство грузопассажирского перехода", - сказал Дегтярев.

На острове, по его словам, разместят международный финансовый центр, торгово-выставочный комплекс, международный бизнес-инкубатор, центр беспошлинной торговли. "Образовательный центр "Сириус" планируем к размещению там же. Ну и, конечно, центры по изучению дикой природы и реки Амур. Для детей то, что связано с образованием, тоже там планируем расположить", - сказал глава региона.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.