В ВТБ считают, что инфляция до конца 2021 года будет около 6%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ прогнозирует сохранение инфляции в РФ до конца текущего года на уровне около 6 процентов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума.

"Мы считаем, что в этом году еще инфляция достигнет максимального уровня, наверное, порядка 6%, но нам кажется, пик уже пройден летний, когда, по-моему, 6,8% было", - сказал он.

По словам Костина, ВТБ ожидает, что ЦБ РФ может до конца 2021 года повысить ключевую ставку до 7% годовых. "И она (ключевая ставка - прим. ТАСС) будет до середины следующего года оставаться на высоком уровне. Потом, возможно, либо к концу следующего, либо в 2023 году ставка начнет снижаться", - отметил глава банка.

Минэкономразвития опубликовало обзор, согласно которому годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%. Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на текущий год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.