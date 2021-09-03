Число проверок бизнеса в РФ за полгода приблизилось к показателю за весь 2020 год

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. За первое полугодие 2021 года проведено 493 тыс. проверочных мероприятия в отношении бизнеса. Показатель приблизился к количеству проверок за весь прошлый год, сообщил в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В целом по России мы увидели очень серьезное снижение количества проверок в 2020 году - их было проведено 534 тыс. Но за первое полугодие 2021 года - уже 493 тыс. То есть почти догнало количество проверок за весь 2020 год. Такой тревожный сигнал", - сказал он на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" на полях Восточного экономического форума.

По словам Титова, с июля 2021 года удалось договориться с Генпрокуратурой РФ о ведении специализированного реестра контрольных мероприятий: контролеры не могут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр, который синхронизируется с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели могут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые решения. Размещаемой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов.

"Очень надеемся, что благодаря новой системе количество проверок не будет расти", - добавил Титов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.