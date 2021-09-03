Mitsui O.S.K. Line: развитие Севморпути отвечает национальным интересам Японии

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути и поставок по нему энергетических ресурсов из Арктики отвечает национальным интересам Японии. Об этом в пятницу заявил президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такаси Хасимото.

"Япония географически расположена у ворот Северного морского пути, и доступ к энергетическим ресурсам Арктики через него отвечает национальным интересам Японии. Для Японии укрепление энергетической безопасности крайне важно, поскольку у нас мало ресурсов. Мы хотели бы при всеобщей поддержке продвигать проекты по развитию восточного направления Северного морского пути", - отметил он на сессии "Бизнес-диалог "Россия - Япония", которая проходит в рамках Восточного экономического форума в режиме онлайн.

2 сентября на ВЭФ Государственная транспортная лизинговая компания и Mitsui O.S.K. Lines подписали соглашение о намерениях по развитию проектов в сфере водного транспорта. Оно предусматривает приобретение Mitsui O.S.K. Lines 49% акций проектных компаний GTLK Asia (дочерняя компания АО "ГТЛК") и привлечение финансирования со стороны государственного Японского банка для международного сотрудничества (JBIC), а также группы коммерческих японских банков для реализации совместных инициатив в сфере водного транспорта.

Представители японских компаний и организаций принимают участие в сессии по видеосвязи из специально организованной для этого студии в Токио.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.