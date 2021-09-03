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Восточный экономический форум

Минпромторг оценивает долю российского оборудования в нефтегазе РФ более чем в 60%

Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров, по углю доля отечественного горно-шахтного оборудования составляет 54%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Доля российского оборудования в нефтегазовом секторе РФ, по оценке Минпромторга РФ, превышает 60%, заявил глава министерства Денис Мантуров в ходе Восточного экономического форума.

"У нас сегодня уже более 60% доля российского оборудования на общем рынке потребления этой номенклатуры", - сказал он.

По углю доля отечественного горно-шахтного оборудования составляет 54%, добавил министр.

Мантуров отметил, что до ввода санкций в отношении РФ нефтегазовые компании покупали западное оборудование, в результате чего российские производители потеряли компетенции и перестали производить качественные аналоги, однако сейчас программа импортозамещения, по его словам, реально заработала.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВосточный экономический форум
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