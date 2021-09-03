Глава "Газпром нефти" назвал рынок нефти перегретым

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рынок нефти в настоящий момент перегрет, так как предложение ниже спроса. Но прогнозировать ситуацию сложно из-за пандемии, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Вы же видите, что потребление сейчас превышает производство. Поэтому ОПЕК+ принимает меры и увеличивает добычу. Со временем это позволит стабилизировать ситуацию", - сказал он. Дюков добавил, что прогнозировать ситуацию на рынке нефти на 2022 год пока сложно, так как пандемия значительно влияет на него.

Отвечая на вопрос, нужно ли закрепить сделку ОПЕК+ как постоянный институт, он ответил: "Время покажет, есть ли в этом необходимость".