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Восточный экономический форум

Глава "Газпром нефти" назвал рынок нефти перегретым

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Рынок нефти в настоящий момент перегрет, так как предложение ниже спроса. Но прогнозировать ситуацию сложно из-за пандемии, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Вы же видите, что потребление сейчас превышает производство. Поэтому ОПЕК+ принимает меры и увеличивает добычу. Со временем это позволит стабилизировать ситуацию", - сказал он. Дюков добавил, что прогнозировать ситуацию на рынке нефти на 2022 год пока сложно, так как пандемия значительно влияет на него.

Отвечая на вопрос, нужно ли закрепить сделку ОПЕК+ как постоянный институт, он ответил: "Время покажет, есть ли в этом необходимость".

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РоссияВосточный экономический форум
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