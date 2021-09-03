Инвестор планирует вложить 158 млрд рублей в металлургический завод в ТОР "Большой Камень"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Приморский металлургический завод" планирует создать производство на территории опережающего развития "Большой Камень", вложив 158 млрд рублей. Соответствующее соглашение компания подписала с "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" в рамках Восточного экономического форума.

Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Он поблагодарил компании "Роснефть" и "Приморский металлургический завод" за реализацию комплексного проекта. "Компания "Роснефть" выполняет очень большую и важную работу - по поручению президента Российской Федерации строится и уже выпускает продукцию крупнейшая судоверфь "Звезда". Это совсем новое производство на Дальнем Востоке. Сейчас она начинает обрастать всей технологической цепочкой. Приморский металлургический завод создает новые возможности, дает большую устойчивость предприятию", - отметил Трутнев.

Проект нового резидента ТОР "Большой Камень" предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 млн т широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тыс. т в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом ТОР "Большой Камень". Запуск промышленного производства планируется в первом квартале 2025 года.

"Объект разместится на территории бухты Суходол, в пяти км от города Большой Камень - в непосредственной близости от ССК "Звезда", который обеспечит стабильный спрос на уровне около 350 тыс. т листового проката в год. Также производство удовлетворит потребности инициатора проекта ПАО НК "Роснефть" в трубах большого диаметра. Кроме того, производимая продукция будет востребована на российском и зарубежном рынках", - сообщил генеральный директор "Приморского металлургического завода" Андрей Милейковский.

На ТОР "Большой Камень" реализуется 21 проект с объемом заявленных инвестиций в 414,2 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 16,6 тыс. рабочих мест. К сегодняшнему дню инвесторы ТОР вложили в экономику Приморья 138,1 млрд рублей, трудоустроили более 11 тыс. человек и успешно реализовали семь проектов.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.