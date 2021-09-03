В Приамурье планируют построить комплекс по добыче и переработке титаномагнетитовых руд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Комплекс по добыче и переработке титаномагнетитовых руд создадут в Амурской области к началу 2022 года - соответствующее соглашение подписали в пятницу на Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На ВЭФ подписано соглашение о восстановлении и развитии Олекминского месторождения. Документ предполагает взаимодействие при реализации инвестиционного проекта "Восстановление и модернизация комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд" на территории Амурской области с капитальными вложениями в размере не менее 5 млрд рублей и созданием не менее 500 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", правительство Амурской области и АО "Байкало-Амурская горнорудная корпорация".

Уточняется, что в рамках соглашения Байкало-Амурская горнорудная корпорация выкупила имущественный комплекс предприятия Олекминский рудник после его банкротства.

"Мы активно занимаемся восстановлением, сейчас идет восстановление обогатительной фабрики. Основное сырье - это титаномагнетитовые руды. План к концу 2021 - началу 2022 года начать работы по добыче. Второй этап - выйти на прежнюю мощность. Это 1 млн т железорудного концентрата и 300 тыс. т ильменитового концентрата, в дальнейшем у предприятия план выйти на проектную мощность - 2 млн т железорудного и 600 тыс. т ильменитового концентрата", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Байкало-Амурской горнорудной корпорации Григория Ведехина.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.