При Вологодском текстильном комбинате планируется создать индустриальный парк

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП и АФК "Система" создадут на базе Вологодского текстильного комбината индустриальный парк. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) и ПАО АФК "Система" заключили соглашение о создании на базе Вологодского текстильного комбината индустриального парка, резидентами которого станут субъекты МСП. Соглашение направлено на развитие крупного конкурентоспособного кластера легкой и текстильной промышленности на базе ведущего отраслевого предприятия в Вологодской области с применением инструментов поддержки малого и среднего бизнеса для выпуска отечественной высокотехнологичной и инновационной продукции. При поддержке региона планируется создать индустриальный парк на территории формируемой особой экономической зоны, куда войдет в том числе Вологодский текстильный комбинат", - сообщили в пресс-службе.

Соглашение подписали гендиректор корпорации Александр Исаевич и управляющий партнер АФК "Система" Леонид Петухов в ходе Восточного экономического форума.

Цели партнерства

Стороны намерены работать над цифровизацией и совершенствованием законодательства РФ в сфере малого и среднего предпринимательства. "Мы вместе с партнерами из АФК "Система" подготовим предложения по популяризации цифровых платформ и технологий в производственной и социально-экономической сфере среди предпринимателей. Также разработаем меры поддержки малых и средних предприятий, задействованных в области образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и других социальных сферах", - заявил Исаевич.

Стороны намерены организовать на этой площадке взаимодействие с вузами, привлекать микро- и малый бизнес в проекты господдержки.

"Одно из потенциальных направлений сотрудничества - содействие обеспечению предприятий из разных отраслей инновационными средствами защиты с использованием современных разработок в области специальных тканей и последних достижений текстильной промышленности", - рассказал Петухов, отметив, что также стоит цель повышения стандартов качества и защиты экологии. Практики будут тиражировать по всей России.

Кроме того, в планах популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, повышение уровня предпринимательской грамотности в стране.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.