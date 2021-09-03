Чубайс: добыча нефти и угля в будущем продолжится для химической промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти и угля не прекратится в связи с переходом к зеленой энергетике, так как новые возможности открываются в нефте- и углехимии. Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Топить не надо нефтью, но нефтехимия - это сложнейшая, колоссальная отрасль, у которой, я надеюсь, ничего плохого не произойдет. То, что в ней есть - это наше важнейшее преимущество, которое нужно развивать, наращивать, между прочим, и добывать нефть для нее, не в меньшей степени. В этом смысле не надо выходить на позицию, что нефть закончилась, скважину заткнули и разошлись. Это абсолютно неправильно, поверхностно и контрпродуктивно", - сказал Чубайс.

По его словам, России придется реструктуризировать свои экспортные отрасли и создавать новые в связи с введением углеродных налогов и пошлин.

"Если бы я сегодня был угольщиком, то я все что можно туда (в углехимию - прим. ТАСС) бросил. Любой прорыв в углехимии сегодня - это то же самое, что любой прорыв в нефтехимии. Вот там перспектива настоящая", - добавил Чубайс.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.