Евтушенков: переговоры о производстве "Спутника V" ведутся в том числе с Иорданией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" ведутся с разными странами, в том числе с Иорданией, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Переговоры идут постоянно с разными странами, в том числе с Иорданией и Бахрейном", - отметил Евтушенков, отвечая на вопрос о том, с какими еще странами ведутся переговоры о производстве вакцины "Спутник V".

Ранее "Биннофарм групп", портфельная компания АФК "Системы", запустила массовое производство вакцины "Спутник V".

АФК "Система" - одна из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. Специализируется на таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, высокие технологии, радио- и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, сельское хозяйство, туризм и медицинские услуги. В портфель АФК в различных долях входят сотовый оператор МТС, МТС Банк, энергетическая компания БЭСК, холдинг РТИ, различные отели, в том числе работающие под брендами Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express, отель "Космос" в Москве и др., лесопромышленный холдинг Segezha Group, фармацевтический комплекс "Биннофарм", агрохолдинг "Степь" и т. д.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.