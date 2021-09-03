Власти Сахалина, ВЭБ.РФ и Росатом вместе модернизируют транспортную инфраструктуру региона

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области 3 сентября на полях VI Восточного экономического форума подписало соглашение о комплексной модернизации и развитии транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"В рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и Росатом подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в регионе", - сообщили в пресс-службе.

По информации корпорации, в области планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему, а также расширить сеть электрозарядных станций, что позволит сделать пассажирские перевозки более эффективными, снизить количество выбросов и улучшить состояние атмосферы в городах. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта. Госкорпорация "Росатом" выступит в роли технологического партнера, а ВЭБ.РФ - финансового и методологического. Соглашение будет действовать в течение пяти лет с возможностью пролонгации.

За два года в регионе планируют установить до 1 тыс. зарядных станций для автомобилей на электротяге во всех муниципальных образованиях. Планируется, что с 2022 по 2024 годы в Южно-Сахалинске появится 125 электробусов. Это позволит отказаться от дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.