Кабмин может до конца года принять стратегию социально-экономического развития России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ может до конца 2021 года согласовать и принять стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в рамках Восточного экономического форума.

"Стратегия социально-экономического развития - это базовый документ, который я надеюсь, до конца года мы, надеюсь, сможем в правительстве согласовать и принять. И он направлен прежде всего на устойчивое развитие Российской Федерации", - отметил заместитель министра.

По словам Торосова, стратегия нацелена на создание устойчивых темпов роста выше среднемировых. "Это прежде всего для России и в рамках наших национальных интересов. Для того, чтобы экономика страны росла устойчиво, с высоким темпом роста выше среднемировых (...), и несмотря на изменение конъюнктуры, в том числе и с платежным балансом, экспортом, изменением энергобаланса мирового и, в частности, российского", - отметил замглавы Минэкономразвития.

"Буквально на прошлой неделе был подготовлен проект стратегии с четырьмя сценариями. Основные параметры и инвестиции заложены в эти сценарии - они как раз различаются по скорости декарбонизации, энергопереходу и средствам, которые мы собираемся на это тратить", - сообщил Торосов.

Он добавил, что сценарии предполагают увеличение использования атомной электроэнергии и снижение уровня использования угля. "В два последних сценария заложен рост атомной энергетики в структуре энергобаланса с текущих 20% до 37% и падение угля с текущих показателей в 13% до 5%. Мы понимаем, что мы заложили, в целом от угля мы все равно не откажемся, у нас будут регионы, которые будут использовать уголь", - отметил замглавы МЭР.

По его словам, подготовлена также таксономия по "зеленым финансам". "Важный момент, который я хотел добавить, - что это только часть нашей климатической повестки. Мы подготовили таксономию по "зеленым финансам", которая также находится в правительстве. Благодаря этому мы сможем получить российскую таксономию и уже определять, какой проект является "зеленым", и привлекать в том числе иностранный капитал для фактически энергоперехода, для инвестиций, требующихся в ближайшее время. Инвестиции приличные, в зависимости от сценария они разнятся. Будем смотреть, уже в ближайшее время с коллегами очень детально прорабатывать и оценивать эффективность выбранных мер для нашего энергоперехода", - сообщил замминистра.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.