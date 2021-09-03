В "Опоре России" считают, что вовлечению молодежи в бизнес поможет наставничество

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Механизм наставничества поможет сдвинуть с места тему массового вовлечения молодежи в предпринимательство, государство может развивать его при поддержке бизнес-объединений. Такое мнение в пятницу в рамках Восточного экономического форума высказал исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

"Мне кажется, единственное, что может сделать государство в поддержке с бизнес-объединениями, чтобы тема вовлечения в массовое предпринимательство [развивалась], - именно наставничество может изменить эту историю. <…> Если мы хотим сдвинуть тему массового вовлечения молодежи - только через наставничество, методом проб и ошибок и так далее", - сказал он.

По словам Шубина, предпринимателя "не пускают" в школы для проведения мастер-классов.

"Только вне школьной программы, вне вузовской программы - это только допобразование. Мы очень много общаемся с министерством образования на эту тему, потому что педагог - все-таки это про другое, это объединить, это как раз найти искорку в школьнике, чтобы его потом вытянуть. А заразить предпринимательством может только предприниматель", - сказал он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.