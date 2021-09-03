"Почта России" направит на развитие своих отделений на Камчатке 70 млн рублей за три года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" направит на развитие почтовых отделений в Камчатском крае более 70 млн рублей в течение трех лет. Гендиректор компании Максим Акимов и губернатор Владимир Солодов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме.

Документ определяет взаимодействие сторон, направленное на обновление инфраструктуры почтовой связи и повышение доступности почтовых услуг в селах. Соглашение заключили на три года.

"Главная цель соглашения - повысить эффективность работы почтовой сети в Камчатском крае. Важно принимать совместные решения для создания комфортных и современных условий обслуживания клиентов в каждом регионе страны", - отметил Акимов.

В крае работает 112 почтовых отделений. С 2019 по 2021 годы "Почта России" модернизировала четыре отделения и адаптировала шесть для обслуживания маломобильных клиентов по программе "Доступная среда".

До конца 2021 года компания отремонтирует еще четыре почтовых отделения на сумму порядка 12 млн рублей, а также расширит участки курьерской экспресс-доставки в городах Елизово и Вилючинске, совместно с правительством края определит сроки капремонта или переезда почтовых отделений из ветхих помещений. Власти региона подберут подходящие помещения в каждом населенном пункте и передадут их в пользование компании. За время действия соглашения отремонтируют или переведут в новые здания 22 почтовых отделения. "Почта России" обеспечит их новой мебелью и оборудованием.