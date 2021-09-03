Подписано соглашение о создании города Спутник у Владивостока с населением 300 тыс.

ТАСС, 3 сентября. Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписали на Восточном экономическом форуме между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород", сообщила в пятницу пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ и "ПроГород" поддержат создание нового города Спутник на Дальнем Востоке. Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить 1 млн человек", - говорится в сообщении.

Для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных программ господдержки, таких как "Дальневосточный квартал", "Дальневосточная концессия", "Дальневосточная ипотека", льготные программы финансирования со стороны ВЭБ.РФ и другие.

"Ключевая идея проекта - чтобы население не уезжало из регионов Дальнего Востока. Города должны расти в соответствии с текущими потребностями жителей с новыми рабочими местами и комфортной городской средой. В этом проекте вместе с нашими партнерами смотрим на предмет участия в финансировании комплексной застройки Спутника", - цитирует пресс-служба зампредседателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины, главным плюсом станет снижение стоимости квадратного метра жилья. "Здесь участвуют федеральные институты развития, ВЭБ.РФ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с соответствующей средой, и правительство Приморья будет участвовать в этом нужном для края проекте", - сказала она.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.