Магадан построит социальную инфраструктуру с помощью самых новых механизмов поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписал соглашение о развитии в Магадане социальной инфраструктуры за счет использования инфраструктурных облигаций и "Дальневосточной концессии". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера правительства России - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"В присутствии Юрия Трутнева подписано соглашение о сотрудничестве в рамках использования инструментов инфраструктурные облигации ДОМ.РФ и механизма "Дальневосточная концессия" Минвостокразвития России для целей реализации проектов по строительству объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана. Подписи под соглашением поставили министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Магаданской области Сергей Носов", - рассказали в пресс-службе.

По информации полпредства, перечень проектов по строительству и реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана уже сформировали. Он включает объекты образования, здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры для новых жилых комплексов, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. В планах региональных властей провести комплексную застройку территории района Гороховое поле на берегу реки Магаданки в Магадане.

"Реализация проекта комплексного развития территории Горохового поля с новыми объектами социальной инфраструктуры рассматривается с использованием механизма "Дальневосточной концессии" и инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Всего в дни проведения Восточного экономического форума планируем подписать соглашения по первым шести концессионным проектам. Магаданская область должна стать одним из "пионеров" по подготовке проектов в рамках программы. За счет совместного применения финансовых механизмов возможно в короткие сроки создать необходимую региону инфраструктуру, чтобы сделать Магадан комфортным для дальневосточников", - приводятся пресс-службой слова Алексея Чекункова.

В свою очередь Виталий Мутко сообщил, что ДОМ.РФ проведет экспертизу проектов, оценит возможность их финансирования на этапе строительства с использованием инфраструктурных облигаций, после чего совместно с Минвостокразвития и регионом определят окончательный перечень проектов. По словам генерального директора ДОМ.РФ, комплексный подход к реализации таких проектов за счет использования льготного и долгосрочного финансирования ДОМ.РФ и механизма "Дальневосточной концессии" позволит снизить нагрузку на региональный бюджет и одновременно ускорить создание необходимой инфраструктуры для развития Магадана, рассказали в пресс-службе полпредства.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тыс. кв. м. Сейчас в регионе возводится комплекс "Нагаевский" на 10 тыс. кв. м, а до него на Колыме полностью отсутствовал первичный рынок квартир.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.