В Хабаровском крае началась подготовка трассы для Тихоокеанской железной дороги

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали подготовку земельных участков под проект строительства Тихоокеанской железной дороги к планируемому порту на севере региона. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев на сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов" на Восточном экономическом форуме.

"Это проект доставки углей с Эльгинского месторождения на берег Охотского моря и строительство тридцатимиллионного порта [имеется в виду перевалочный комплекс годовой мощностью до 30 млн т]. Мы сейчас находимся в стадии трассировки, очистки участков юридической. Мы помогаем инвесторам, которые будут делать. <…> Сейчас уже идет работа на земле", - сказал Дегтярев.

Строительство дороги к будущему порту в Тугуро-Чумиканском районе планируется на частные деньги. О проекте стало известно в начале июля, с предложением построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана для транспортировки угля выступила компания "Эльгауголь", этот проект рассматривается РЖД. Эльгинское месторождение угля расположено в Якутии, это одно из крупнейших в мире, его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд т кокса.

Дегтярев добавил, что проект Тихоокеанской железной дороги планируется увязать со строительством Тугурской приливной электростанции и заводом по производству водорода. Объем требуемых вложений власти оценили в $30 млрд. "Тихоокеанская железная дорога как раз в Тугурский залив, приливная электростанция Тугурская и завод по производству водорода - это все будущее Хабаровского края в ближайшие пять-восемь лет", - сказал глава региона.