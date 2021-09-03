Ставки страховых взносов для ряда резидентов ТОР в ДФО пересчитали задним числом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд резидентов территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке столкнулись с проблемой пересчета льготных ставок страховых взносов задним числом. Об этом сообщил в пятницу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на Восточном экономическом форуме.

"В 2016 году резиденты ТОСЭР на Дальнем Востоке получили пониженную ставку страховых взносов - 7,6% против 30% для всех остальных предприятий России. Сначала льгота была дана на 10 лет тем, кто станет резидентом в первые три года работы ТОСЭР. Но позже сделали существенное уточнение: льготную ставку можно применить в отношении уже не всех рабочих мест, а только лишь новых, созданных для исполнения соглашения о деятельности ТОР. В результате сегодня идет пересчет: на все старые рабочие места теперь выставляется ставка 30%, и главное, что пересчет идет задним числом", - сказал бизнес-омбудсмен на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций", обращаясь к участвующему в дискуссии генпрокурору России Игорю Краснову.

По его словам, к резидентам после пересчета уже предъявили обязательства в размере более 1 млрд рублей.

"Хотелось бы здесь все-таки, чтобы прокуратура на эту проблему обратила внимание, потому что для бизнеса это было полной неожиданностью. И если даже какие-то требования законодательно обоснованы, они не могут действовать задним числом", - подчеркнул Титов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.