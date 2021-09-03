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Восточный экономический форум

Мантуров предложил Минфину принимать решения по НДПИ после посещения месторождений

По словам главы Минпромторга, пока не окажешься в тундре, не поймешь, что такое отсутствие дорог и инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил представителям Минфина побывать на дальневосточных месторождениях для принятия решений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"Мне кажется, нашей рабочей группе по НДПИ надо пригласить [замглавы Минфина] Алексея Сазанова прямо на месте, где будет, например, Баимское месторождение <...>, думаю, что Айсен [Николаев, глава Якутии] нам поможет разбить палатку там <...> Просто с Ильинки очень тяжело регулировать НДПИ, пока ты не окажешься в тундре и поймешь, что такое отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, сколько на это нужно потратить денег, и вообще целесообразность, что будет через пять - десять лет", - сказал Мантуров на ВЭФ.

"Инвестор сегодня принимает решение и ему потом никогда не отползти. Может, еще куда-нибудь по тундрам поездить", - предложил министр.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияВосточный экономический форум
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