Мантуров предложил Минфину принимать решения по НДПИ после посещения месторождений

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил представителям Минфина побывать на дальневосточных месторождениях для принятия решений по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"Мне кажется, нашей рабочей группе по НДПИ надо пригласить [замглавы Минфина] Алексея Сазанова прямо на месте, где будет, например, Баимское месторождение <...>, думаю, что Айсен [Николаев, глава Якутии] нам поможет разбить палатку там <...> Просто с Ильинки очень тяжело регулировать НДПИ, пока ты не окажешься в тундре и поймешь, что такое отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, сколько на это нужно потратить денег, и вообще целесообразность, что будет через пять - десять лет", - сказал Мантуров на ВЭФ.

"Инвестор сегодня принимает решение и ему потом никогда не отползти. Может, еще куда-нибудь по тундрам поездить", - предложил министр.