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Восточный экономический форум

Россия и Казахстан подписали соглашение о налаживании коммуникации между деловыми кругами

Меморандум подписали директор фонда Александр Стуглев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и национальная компания Казахстана QazExpoCongress 3 сентября на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами двух стран.

Меморандум в присутствии журналистов подписали директор фонда Александр Стуглев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. Почетными гостями церемонии были советник президента РФ Антон Кобяков и вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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