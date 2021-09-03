"Интеррос" вложит 10 млрд рублей в фонд для поддержки стартапов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Интеррос" создала венчурный фонд "Восход" для развития стартапов на Дальнем Востоке. Инвестиции в фонд составят 10 млрд рублей, заявил в пятницу в рамках одной из сессий Восточного экономического форума гендиректор компании Сергей Бахетин.

"Интеррос" принял для себя решение создать венчурный фонд под названием "Восход" здесь, на Дальнем Востоке. Мы обязались вложить 10 млрд рублей в ближайшие пять лет, причем планируем вложить первые деньги уже в этом году", - сказал Бахетин.

Он отметил, что основная цель фонда - оказывать поддержку стартапам в разработке бизнес-планов и программ обучения. "Мы как частный фонд более гибкие в каких-то вопросах, поэтому можем закрыть эту нишу поддержки стартапов на ранней стадии, когда есть большие риски - с учетом нашего опыта и понимания рынка", - подчеркнул Бахетин.

По его словам, это первый частный фонд такого размера на Дальнем Востоке, где уже есть "очаги инноваций мирового уровня", а в Дальневосточном федеральном университете проводят исследования в области робототехники и нанотехнологий, к которым проявляют интерес ведущие корпорации мира. Бахетин отметил, что фонд запускается в кооперации с инновационным научно-технологическим центром при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики для того, чтобы научные инициативы Дальнего Востока становились успешным международным бизнесом. В дальнейшем компания намерена реализовать такие инвестиции и в Арктике.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.