"Известия": Росимущество поддержало предложение отдавать нуждающимся конфискованные товары

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Росимущество согласилось с целесообразностью предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) передавать конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах, нуждающимся людям. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес ОНФ.

Ранее ОНФ направлял в Росимущество предложение передавать конфискованные таможней вещи благотворительным фондам, которые стали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров. В период пандемии у многодетных семей, маломобильных граждан, одиноких пенсионеров обострилась потребность в предметах первой необходимости. При этом пригодные для использования изъятые таможней товары уничтожаются, если расходы на их транспортировку или хранение превышают стоимость самих продуктов, отмечали в организации.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", - сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ. Для выработки дальнейших предложений и возможных законодательных инициатив следует пригласить на совещание представителей ФТС и Минфина. Министерство координирует деятельности ФТС и Росимущества, а также работает над нормативно-правовым регулированием в сфере таможенного дела, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении у издания.

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении круглого стола о передаче нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям, сообщили газете в пресс-службе ОНФ.

В пресс-службе ФТС изданию отметили, что в первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тысяч конфискованных товарных партий объемом более 66,7 тысяч куб. м и стоимостью более 5,2 млрд рублей.