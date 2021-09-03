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Восточный экономический форум

Росатом: сохранение Арктики будет главным приоритетом при развитии Большого Севморпути

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев пообещал не идти на компромисс в этом вопросе.

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские и зарубежные участники проекта по запуску Большого Северного морского пути будут отдавать приоритет вопросам защиты окружающей среды при создании или реконструкции портов и других ключевых объектов инфраструктуры, сообщил в пятницу на Восточном экономическом форуме генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Одна из наших главных ценностей - во всех аспектах сохранить хрупкую природу Арктики. Это касается и ледового движения, и энергосистем, и обеспечения всех точек, которые мы создаем или перезагружаем на территории Большого Северного морского пути. Экология представляет собой один из ключевых факторов, и я обещаю, что никакого компромисса при принятии решений здесь не будет", - сказал Лихачев.

Большой Северный морской путь представляет собой проект по расширению традиционного Севморпути до границ Норвегии на западе и Владивостока на востоке. В его развитии принимают участие ГК "Росатом", "Новатэк" и другие ведущие российские компании, а также международные партнеры из КНР, Японии, Финляндии и ряда других государств. Перспективы развития проекта были обсуждены его участниками на расширенном заседании Общественного совета СМП в рамках ВЭФ.

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