ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг готов содействовать проведению эксперимента по онлайн-продаже алкоголя, который может начаться с 1 января 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Минфин предлагает с 1 января 2022 года провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Сроки проведения эксперимента определяются правительством Российской Федерации. В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина России осуществляется на территории города федерального значения Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Согласно предложению Минфина, правительство РФ может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента.

"Если наша помощь понадобится коллегам из "Почты России", конечно, мы им поможем", - сказал Евтухов.

В то же время он отметил, что пока таких запросов от "Почты России" в Минпромторг не поступало. "В принципе, на сегодняшний день хватает и нормативной базы, и решение о проведении эксперимента есть", - добавил заместитель министра.

По его мнению, проведение эксперимента по онлайн-продаже алкоголя является абсолютно правильным решением. "Пусть "Почта России" отработает, посмотрит. Главное, чтобы соблюдались все требования законодательства, которые предусмотрены при обороте алкогольной продукции", - сказал Евтухов.

Он также сообщил о том, что считает правильным сначала реализовывать пилотный проект только в трех регионах России. "Для того и проводится пилот, чтобы понять, как это работает", - пояснил он.

В дальнейшем, по его мнению, уже можно будет принимать решения о расширении количества регионов. "Если сейчас мы начнем дискуссию о том, чтобы эксперимент проводить в десятках регионов сразу, то мы уйдем в длительные споры, и эксперимент так и не начнем", - заключил Евтухов.