Росатом и "ГДК Баимская" подписали соглашение о снабжении энергией Баимской рудной зоны

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") и ООО "ГДК Баимская", подконтрольное группе Kaz Minerals, подписали на Восточном экономическом форуме предварительное соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината.

"Соглашение является знаковым не только для развития Атомфлота, но и для глобального рынка транспортабельных атомных станций малой мощности. Сделка на такой объем электроэнергии заключена на коммерческих условиях и в рамках реализации проекта по освоению полезных ископаемых в труднодоступном районе страны. Атомфлот с его значительным опытом эксплуатации атомного ледокольного флота и реакторных установок малой мощности - естественный партнер в подобных проектах", - сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Соглашение подписали в рамках реализации комплексного плана инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны. В рамках подписанного соглашения Росатом обеспечит электроэнергией крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект на постсоветском пространстве.

Атомфлот поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.