Сеул и Москва планируют вывести сотрудничество на новый уровень

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Республика Корея и Россия должны развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги в видеообращении на Восточном экономическом форуме.

"Нам необходимо оперативно продвигать совместные проекты в ключевых отраслях, чтобы создать успешные примеры и получить ощутимые результаты. Рассчитываю на практические результаты, такие как подписание договоров о коммерческой деятельности между компаниями двух стран к концу текущего года. Во-вторых, необходимо развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности, таких как цифровая и зеленая", - подчеркнул вице-премьер.

Хон Нам Ги указал на необходимость развивать "цифровое сотрудничество" между двумя странами за счет синергии российских фундаментальных технологий и корейских прикладных технологий. Он также отметил, что южнокорейские компании могли бы принять участие в строительстве арктической станции замкнутого типа, которая для выработки энергии не потребляет загрязняющих природу углеводородов и не производит отходов.

Кроме того, вице-премьер указал, что Южная Корея намерена тесно сотрудничать с Россией "в процессе установления нового международного порядка, включая глобальные технические стандарты и цифровые нормы".

Хон Нам Ги выразил надежду на скорейшее начало работы двустороннего инвестиционного фонда, соглашение о создании которого достигли на заседании межправительственной комиссии в 2019 году.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.