Титов предложил выдавать госгарантии иностранным инвесторам на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям Дальнего Востока выдавать иностранным инвесторам государственные гарантии от возможных суверенных рисков.

"Сегодня мы, может быть, не добираем тех инвестиций, которые могли бы в том числе на Дальний Восток прийти, потому что не совсем легко и гладко складываются наши международные отношения. Пока риски нашей юрисдикции высокие, многие инвесторы, особенно в новых условиях, не решаются приходить. Поэтому предлагаю выдавать инвесторам госгарантии от политических, суверенных рисков, которые могут исходить от действий государства", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Титов пояснил, что документ должен включать в себя гарантии собственности, неизменности условий ведения деятельности, прозрачности судебной системы и так далее.

"Эта мера могла бы быть прорывной с точки зрения привлечения инвестиций в Дальневосточный федеральный округ", - добавил Титов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.