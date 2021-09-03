Путин считает возможным рассмотреть увеличение туристического кешбэка для Дальнего Востока

"Туристический кешбэк - я бы тоже подумал над увеличением. <...> Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес - это перспективное направление, без всякого сомнения", - сказал Путин в пятницу на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, комментируя соответствующее предложение.

Путин отметил, что на реализацию такого предложения понадобятся дополнительные ресурсы, поэтому реакция главы Минфина Антона Силуанова "уже понятна".

В ходе встречи председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко предложил подумать над увеличением туристического кешбэка. "Хорошо себя очень проявил туристический кешбэк. Мы видим подъем туризма, который происходит в стране. <...> Предлагается для Дальнего Востока увеличить размер туристического кешбэка с 20 тыс. рублей до 40 тыс. Туристический продукт на Дальнем Востоке объективно дороже и транспортные плечи больше. При этом, чтобы он (кешбэк) по-прежнему не превышал 20% от стоимости тура", - пояснил Троценко.