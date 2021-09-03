Путин: возможная докапитализация "Авроры" будет зависеть от деятельности авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что вопрос докапитализации авиакомпании "Аврора" можно будет решать в зависимости от того, как она развернет свою деятельность.

"Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать о возможной докапитализации", - сказал глава государства в пятницу на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он напомнил, что данные вопросы ранее уже обсуждались. "Надо внимательно к этому присмотреться", - сделал акцент президент.

Путин также указал на необходимость проработать вопрос снятия избыточных требований с малых аэропортов в России. "Требования к малым аэропортам избыточные, совершенно очевидно, и над этим абсолютно точно надо подумать", - подчеркнул он. "Надо не только подумать, но и реализовать ряд предложений", - добавил президент.

В декабре 2019 года глава государства поручил внести инициативы о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Рейсы единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущенны с 26 июля.

2 сентября на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа Путин отмечал, что единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской "Авроры", будет обслуживать свыше 530 маршрутов к 2025 году.