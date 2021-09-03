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Восточный экономический форум

МТС Банк обеспечит региональные порталы госуслуг "бесшовными" платежными сервисами

Проект реализовали уже в 21 регионе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МТС Банк готов выступать IT-провайдером региональных порталов муниципальных и государственных услуг в части реализации на их витринах "бесшовного" решения для оплаты любых повседневных начислений - от пошлин и штрафов ГИБДД, до квитанций на услуги ЖКХ и на образовательные услуги. Об этом заявила вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса кредитной организации Екатерина Резникова в рамках деловой программы Восточного экономического форума.

"Платежный сервис интересен регионам, потому что мы не выступаем как классический банк-эквайер, мы - провайдер IT-платформы. Наше готовое решение имеет личный кабинет, сервисы, которые позволяют сохранять данные пользователей по идентификаторам, а также платежные инструменты, функционал пакетной оплаты, подписки и автоплатежи. При этом вся интеграция с УК, электросетями, ведомствами происходит силами банка и не требует финансовых затрат со стороны региона. Такое партнерство бизнеса и государства, в том числе, выражает общую стратегию цифровизации", - сказала она.

МТС Банк уже реализовал проект на региональных порталах 21 субъекта, на Дальнем Востоке - в Камчатском и Забайкальском Крае, Республике Бурятия и Сахалинской области.

Платежный сервис также помогает в решении точечных региональных задач. В качестве позитивной практики Резникова привела в пример автоматизированные сервисы по оплате посещения рекреационных вулканических зон и пошлин за вылов рыбы, которые МТС Банк разместил на портале госуслуг Камчатского края.

"Решение МТС Банка также позволяет вывести функционал региональных платежных сервисов на городские мобильные приложения с помощью универсального API. О том, что это востребовано пользователями, говорит растущая популярность приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" с аналогичным функционалом", - сообщила ТАСС Екатерина Резникова.

На Дальнем Востоке МТС Банк ведет переговоры по реализации сервиса в Приморском рае и Амурской области. К 2025 года банк планирует обеспечить платежным решением порталы государственных и муниципальных услуг 50 регионов России.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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РоссияВосточный экономический форум
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