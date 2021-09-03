Минпромторг не исключает роста пошлин на вывоз лома или квотирования

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает дальнейшего роста экспортных пошлин на лом металлов или ввода квотирования после завершения действия повышенных пошлин, заявил в интервью ТАСС замглавы министерства Виктор Евтухов в рамках ВЭФ.

"Новая высокая пошлина на экспорт пока не принесла каких-то ощутимых плодов за первый месяц работы. Хотя, повторю, небольшое снижение [стоимости металлолома есть] внутри страны. Поэтому будем смотреть, как процесс будет развиваться дальше, и примем решение - нужно ли еще повышать пошлины на вывоз лома", - сказал он.

Замминистра отметил, что возможно принятие иных мер регулирования. "У нас уже был, например, опыт квотирования в случае с ломом. Возможно, надо будет перейти к квотированию вновь", - добавил Евтухов.

"Сейчас еще действие пошлины не закончилась. Сначала мы должны увидеть, как сработал этот механизм. И потом по результатам мониторинга цен будем думать, что дальше делать, какие принимать меры. Может быть, и не придется ничего предпринимать, может быть, лом откатится [в цене] назад достаточно, чтобы удовлетворить все заинтересованные отрасли", - сказал он.

Замминистра добавил, что спрос на лом остается очень высоким. "И, если руда будет снижаться в цене (а она будет снижаться), а цена на металлолом, в свою очередь, сохранится на этом же уровне, придется предпринимать усилия по снижению цены на него. На сегодняшний день мы поучаствовали в решении этой проблемы с помощью механизма пошлин, цена чуть-чуть снизилась, хотелось бы, конечно, чтобы снижение было больше",- отметил он.

Пошлины на экспорт отходов лома черных металлов из России были повышены с июля на полгода до 5%, но не менее €70 за тонну. Прежде действовала ставка в 5%, но не менее €45 за тонну.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.