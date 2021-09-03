Глава "Опоры России" не исключил увеличения до года отсрочки выплат по кредитам под 3%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин не исключил увеличения до года отсрочки выплат по программе кредитования бизнеса под 3% годовых. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Ранее межрегиональная общественная организация "Союз отельеров" выступила с предложением отсрочить на полгода выплаты по программе кредитования бизнеса под 3%. Соответствующее обращение глава союза Роман Сабиржанов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Кабмин направил просьбу на проработку в Минэкономразвития, сообщила ТАСС пресс-служба правительства России.

"Безусловно, будет четвертая волна [пандемии]. [Ждать ее] осенью - где-то в ноябре, <…> когда люди начнут активно болеть гриппом, вернутся из отпусков, пересядут на общественный транспорт. Другое дело, сейчас уже есть и методики лечения, и вакцинировано достаточно большое количество [людей]. <…> Как будут развиваться события - покажет время, но я не исключаю, что осенью, когда будет завершаться полугодовой мораторий [на уплату основного долга и процентов по кредиту], возможно, он будет продлен", - сказал Калинин.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списали за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.