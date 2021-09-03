Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает здравой идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо для Дальнего Востока.

Так он отреагировал на предложение, которое огласил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Предприниматель ранее был модератором сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) о снижении транспортных издержек на Дальнем Востоке.

"По поводу обратного акциза для авиационного топлива: мне кажется, что это здравое предложение. Я понимаю, что это денежки, но тем не менее. Если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера", - сказал президент на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий ВЭФ.

Троценко обратил внимание на то, что налоговый вычет на топливо - так называемый отрицательный акциз - сейчас единый для всех авиакомпаний в любом регионе страны. Однако он слишком мал для Дальнего Востока, где стоимость топлива выше по ряду причин.

Как рассказал бизнесмен, эксперты на профильной сессии предложили скорректировать коэффициент, установив отдельные значения для Дальнего Востока в целом, а также для аэропортов, куда топливо завозится морским или речным сезонным транспортом. Это позволит выровнять стоимость авиатоплива и существенно снизить цены на билеты, указал Троценко.