Fesco совместно с Росатомом построит причал во Владивостокском морском торговом порту

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Fesco в партнерстве с "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") расширит инфраструктуру Владивостокского морского торгового порта, построив новый причал. Соответствующее соглашение стороны подписали на Восточном экономическом форуме.

Восточный транспортно-логистический узел будет предназначен для перегрузки контейнеров между судами арктического класса и фидерными судами. Он должен стать частью проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", предполагающего развитие контейнерных грузоперевозок на направлении Восточная Азия - Северо-Западная Европа, в том числе с использованием Северного морского пути, в рамках которого предусматривается создание двух транспортно-логистических узлов - на западе и на востоке России - и организация перевозки контейнеров между этими узлами судами ледового класса.

"Мы обладаем колоссальным опытом в организации грузоперевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Дальний Восток России и по праву считаемся лидером этого сегмента рынка. Капитаны Fesco стояли у истоков прокладки Северного морского пути и на протяжении всей истории компании вносили весомый вклад в освоение этой важнейшей транспортной артерии. Логичным шагом в развитии этих обоих направлений станет создание Восточного транспортно-логистического узла. В сотрудничестве с Росатомом мы сможем усилить мощности Владивостокского морского торгового порта, который уже представляет собой одно из самых передовых портовых предприятий России, чтобы предложить нашим партнерам оптимальные логистические решения и помочь им в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами этого маршрута", - отметил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов, слова которого приводятся в пресс-релизе группы.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.