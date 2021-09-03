Путин призвал продолжить работу над проектом, который позволит разгрузить Транссиб

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство участка Северного широтного хода, который позволит выйти в незамерзающую часть Баренцева моря и разгрузить Транссибирскую магистраль, - хороший проект, работу над ним важно продолжать. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По поводу выхода к Баренцеву морю: мы давно уже этот проект изучаем, предлагаем. Давайте еще раз к этому вернемся. Безусловно, это хороший проект. Над ним нужно продолжать работать. Разгрузить Транссиб - это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения, на будущее", - считает он.

На мероприятии выступил председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко. Бизнесмен ранее был модератором сессии ВЭФ о снижении транспортных издержек на Дальнем Востоке. Он рассказал президенту об итогах этой встречи.

По словам Троценко, одной из главных транспортных проблем в ДФО эксперты считают недостаточную пропускную способность Восточного полигона. Участники сессии предложили ряд мер, которые помогли бы решить этот вопрос. Они в том числе выступили за то, чтобы искать альтернативные маршруты перевозок.

Одним из таких проектов, по словам Троценко, могло бы быть строительство участка Северного широтного хода, который позволит соединить Свердловскую и Северную железные дороги и выйти в незамерзающую часть Баренцева моря.