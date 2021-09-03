Шульгинов заявил, что завод "Газпрома" в октябре полностью возобновит поставки газа

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" выходит на полную мощность и планирует уже в октябре возобновить поставки сжиженных углеводородных газов на рынок в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

В начале августа на Уренгойском заводе по подготовке конденсата "Газпрома" произошла авария, в результате которой прерывались поставки сырья на Сургутский завод - основной производитель сжиженных углеводородных газов в России.

"Сургутский завод скоро выходит [на полный объем работы], часть установок уже работает, он накапливает и будет поставлять [сжиженных углеводородных газов] на рынок уже с октября", - сказал Шульгинов.

Министр отметил, что и на рынке сжиженных углеводородных газов сезонный пик потребления уже прошел. "Рассчитываем, что будет снижение в целом и потребления. Стабилизация будет связана с сезонным снижением потребления, с оптимизацией ремонтов, в том числе с увеличением поставок на внутренний рынок, чем мы и занимаемся", - заключил глава Минэнерго.

"Ситуация уже стабилизировалась, - сказал ТАСС заместитель министра энергетики Павел Сорокин. - Если посмотреть, цены существенно упали с момента пика, потому что были предприняты меры сразу, как возникла ситуация с внеплановой остановкой Сургутского завода. Ряд компаний полностью сняли объемы с экспорта, ряд - существенный объем по рекомендациям Минэнерго и ФАС, что позволило удовлетворить спрос, который возникал на рынке. Сейчас Сургутский завод возобновил работу, ожидаем дальнейшего улучшения ситуации".

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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