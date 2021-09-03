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Восточный экономический форум
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ФАС начала фиксировать снижение предложения бензина на бирже

Замглавы службы Виталий Королев отметил, что прохождение пика в ближайшее время повлияет на стабилизацию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала отмечать сокращение предложения бензина на бирже после прохождения летних пиков потребления. Об этом журналистам сообщил замглавы службы Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы начинаем видеть динамику сокращения [предложения]", - сказал он.

Королев пояснил, что прохождение пика в ближайшее время окажет значительное влияние на стабилизацию сложившейся ситуации.

В середине августа Минэнерго и ФАС утвердили рекомендацию нефтяникам увеличить в третьем квартале 2021 года минимальный объем продажи топлива на бирже на 1 процентный пункт - до не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства.

В настоящее время компании обязаны продавать через биржу не менее 11% бензина и 7,5% дизеля от производства, что прописано в совместном приказе ведомств. Увеличение объема реализации топлива призвано стабилизировать цены в оптовом сегменте.

Ранее ФАС и Минэнерго заявляли, что нефтяные компании с начала августа уже нарастили долю продажи бензина на бирже до 27% от всего объема его производства, что в 2,5 раза превышает норматив. Реализация дизельного топлива на бирже составляет около 18%, что также почти в 2,5 раза выше норматива, установленного на уровне 7,5%.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
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